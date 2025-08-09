Paşalimanı Adası'nda yangın! Alevler rüzgarın etkisi ile yayıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde arazi yangını başladı.

ALEVLER ENERJİ NOKTALARINA ULAŞTI

Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangının adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştığı da bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi ise devam ediyor.