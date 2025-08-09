Paşalimanı Adası'nda yangın! Alevler rüzgarın etkisi ile yayıldı
Marmara Denizi'nde bulunan Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Birkaç bin nüfuslu Paşalimanı Adası'nda çıkan yangının sebebi bilinmezken, alevler rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde arazi yangını başladı.
ALEVLER ENERJİ NOKTALARINA ULAŞTI
Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Rüzgarın etkisi ile yayılan yangının adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştığı da bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi ise devam ediyor.
