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Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Dolandırma, Polis Operasyonu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir işletme sahibi çalışanı tarafından dolandırıldı. Emlakçı ve döviz bürosu işleten patronunu, 35 milyon TL dolandıran şüpheli İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı.

İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri memleketi Ağrı'ya gidip dönen şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - 1. Resim

Fatih'te 4 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi. Mehmet E.Ç. paralarla birlikte Galata'daki bir kuyumcuya gitti orada 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak tekrar çıktı. Ama paraları çalıştığı işyerine götürmedi.

Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - 2. Resim

KAÇIŞ ROTASI TEK TEK DENETLENDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B. polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Esenyurt'taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - 3. Resim

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geldiğini belirledi. Polis o şüpheliyi önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Patronunu 35 milyon TL dolandıran kişi İstanbul'a dönüşte yakalandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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