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Pendik'te bir kadın doğurduğu bebeği camdan attı! Erkek arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pendik&#039;te bir kadın doğurduğu bebeği camdan attı! Erkek arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ailesinden hamileliğini gizleyen kadın gece yarısı doğum yaptı. Cani anne doğurduğu bebeği camdan aşağıya fırlattı. Bahçede bebek bulan vatandaşlar durumu polise haber verdi...

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz cuma günü korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde apartman bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bölgeye ekipler sevk edildi, talihsiz yavru ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

OLAYIN DETAYLARI KAN DONDURDU

Olay yerinde inceleme yapan polis yeni doğan bebeğin birinci kattaki evden atıldığını tespit etti.  Anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Öte yandan, anne A.Y.’nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği, gece yarısı dünyaya getirdiği bebeğini camdan attığı doğrulandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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