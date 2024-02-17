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    • Haberler > Gündem > Pendik'te polise ateş açıldı! Saldırı anı kamerada

    Pendik'te polise ateş açıldı! Saldırı anı kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pendik'te, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan iki kişi, karşılık verilmesi üzerine kaçtı. Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır." denildi. 

    Batı Mahallesi'ne motosikletle gelen iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı. Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Olayda ölü veya yaralı olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Pendik'te polise ateş açıldı! Saldırı anı kamerada

    SALDIRI ANI KAMERALARDA 

    Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, binanın girişine gelen kurye kıyafetli iki kişiden biri, binanın yanında bulunan motosikleti çalıştırırken diğer saldırgan polis noktasına doğru ateş ediyor.

     

    Pendik'te polise ateş açıldı! Saldırı anı kamerada

     

    VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

    Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "16.02.2024 günü saat 22.45’te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi’ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" ifadeleri yer aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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