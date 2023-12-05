PKK'da çözülmeler sürüyor! Örgütten kaçan teröristler Habur’da teslim oldu
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna gelerek teslim oldu.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kahramanlarımız, sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere nefes aldırmıyor.
Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Operasyonlarda PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.
Bir haber de Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
3 TERÖRİST TESLİM OLDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.