PKK'da çözülmeler sürüyor! Örgütten kaçan teröristler Habur’da teslim oldu

5 Aralık 2023 19:59 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 20:07

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kahramanlarımız, sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere nefes aldırmıyor.

Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Operasyonlarda PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Bir haber de Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.