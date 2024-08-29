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Resmi Gazete'de yayımlandı! Iraklılara vize muafiyeti kararı

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Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Iraklılara vize muafiyeti kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Irak vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi.

Irak vatandaşlarından 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilecek. Resmî Gazete 29 Ağustos 2024 tarihli ve 32647 sayılı kararına göre Iraklılar için 1 Eylül'den itibaren uygulama yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Iraklılara vize muafiyeti kararı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda şu şekilde belirtildi: "Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir"

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