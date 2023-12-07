Restoran tuvaletinde dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı, arkadaşları öldüresiye dövdü
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Beylikdüzü’nde çocuk yaşta bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Grup, bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darbedip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
İstanbul Beylikdüzü'ye bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde oturan 3 kız, arkadaşları A.K'yi gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. Çocuk yaştaki kızlar, bir restorana gitti. Burada tuvalete giren kızlar, A.K'ye saldırmaya başladı.
"ANNEM HAKKINDA NASIL KONUŞURSUN?"
İçlerinden biri "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek tekme tokat attı. Yanındaki arkadaşı da bu şiddete ortak oldu. Diğeri ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.