Restoran tuvaletinde dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı, arkadaşları öldüresiye dövdü

7 Aralık 2023 23:57 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 23:58

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'ye bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde oturan 3 kız, arkadaşları A.K'yi gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. Çocuk yaştaki kızlar, bir restorana gitti. Burada tuvalete giren kızlar, A.K'ye saldırmaya başladı.

"ANNEM HAKKINDA NASIL KONUŞURSUN?"

İçlerinden biri "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek tekme tokat attı. Yanındaki arkadaşı da bu şiddete ortak oldu. Diğeri ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.