Roma'da kaldıkları otelin fiyatı dudak uçuklatmıştı! İmamoğlu'ndan tepkilere cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Roma'da gazetecilerin masraflarını İBB'nin karşılamasına ilişkin tepkilere cevap verdi. İmamoğlu, "İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimi" programı öncesinde, İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İLK DEFA GAZETECİLERİ AĞIRLADIK"

İmamoğlu, "İtalya'nın başkenti Roma'da, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı programa götürülen gazetecilerin masrafları İBB tarafından mı karşılandı ve ne kadar maliyeti oldu?" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık 5,5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona -ya da yurt içinde de diyebiliriz- hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok ve Avrupa Oyunları, İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönük haberler yapmasını ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz 6 yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta kalabalık bir heyetle “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için Roma'ya gitti. Ancak İmamoğlu ve beraberindekilerin kaldıkları otelin fiyatları sosyal medyada gündem oldu. 73 kişi olduğu öğrenilen grup Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da kaldı. Ancak bu otelin adını duyanlar fiyat bilgisini görünce hayret etti. Edinilen bilgiye göre 5 yıldızlı otelin kendi internet sitesindeki verilere göre gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1.277 eurodan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlayıp 2800 euroya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.