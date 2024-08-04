Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bagaj krizi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı&#039;nda bagaj krizi!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşandığı bildirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sistem kaynaklı arıza nedeniyle bagaj hizmetlerinde aksaklık yaşanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) yapılan açıklamada, bagaj hizmetlerinde sistem kaynaklı bir arıza nedeniyle yer yer aksaklıklar ve kısmi durmalar yaşandığı belirtilerek, "Ekiplerimiz problemin en kısa sürede giderilmesi ve seyahatlerin aksamaması için çalışmalarına devam etmektedir. Yolcularımızın anlayışı ve sabrı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray, Gabriel Sara transferini duyurdu! Bonservis bedeli kulüp tarihine geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" uyarısı - GündemTürkiye'den vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" uyarısıCHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik! Delegelerin sırası krize yol açtı - GündemCHP kadın kolları başkanlığı seçiminde gerginlik!CHP Olağanüstü Kurultay'a gidiyor! Tarih belli oldu - GündemCHP Olağanüstü Kurultay'a gidiyor!Sağlık Bakanlığı uyardı! Eyyam-ı Bahur sıcaklarına dikkat - GündemEyyam-ı Bahur sıcaklarına dikkatBoğaziçi Üniversitesi'nde Filistin konuşuldu: İşgalden kurtuluş için Hindistan-Portekiz mücadelesi bakın! - GündemBoğaziçi Üniversitesi'nde Filistin konuşulduManisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - GündemManisa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...