Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı

Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris seferi için kalkış yapan uçak, kısa süre sonra leylek sürüsüne girmesi nedeniyle havalimanına geri acil iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 10.30'da Paris seferini yapmak üzere havalanan Pegasus Havayollarına ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra leylek sürüsüne girdi.

Leylek sürüsüne giren uçağın motorunda arıza meydana gelmesi üzerine, uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, acil durum deklare etti.

TEK MOTORLA İNİŞ YAPTI

Havalimanında operasyonlar kısa bir süre durdurulurken, uçak saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş yaptı. Yolcular başka bir uçakla Paris'e gitti.

