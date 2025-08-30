Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı

Leylek sürüsüne giren uçağın motorunda arıza meydana gelmesi üzerine, uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, acil durum deklare etti.

TEK MOTORLA İNİŞ YAPTI

Havalimanında operasyonlar kısa bir süre durdurulurken, uçak saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş yaptı. Yolcular başka bir uçakla Paris'e gitti.