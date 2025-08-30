Sabiha Gökçen'de alarm! Operasyonlar durduruldu, acil iniş yapıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris seferi için kalkış yapan uçak, kısa süre sonra leylek sürüsüne girmesi nedeniyle havalimanına geri acil iniş yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 10.30'da Paris seferini yapmak üzere havalanan Pegasus Havayollarına ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra leylek sürüsüne girdi.
Leylek sürüsüne giren uçağın motorunda arıza meydana gelmesi üzerine, uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, acil durum deklare etti.
TEK MOTORLA İNİŞ YAPTI
Havalimanında operasyonlar kısa bir süre durdurulurken, uçak saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş yaptı. Yolcular başka bir uçakla Paris'e gitti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz