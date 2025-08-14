Pegasus hissesi için 10 kurumdan hedef fiyat! PGSUS’tan 5,13 milyon TL kâr...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Borsa İstanbul’da işlem gören büyük şirketlerden Pegasus Hava Yolları ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. PGSUS, bu yılın nisan-haziran döneminde 5 milyar 132 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu. Analistlerin ortalama kâr tahmini ise 5 milyar 833 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Açıklanan sonuçlar, beklentinin %12 altında gerçekleşti.

SATIŞ GELİRLERİ %41 ARTTI

PGSUS finansal tablosuna bakıldığında;

2. çeyrekte toplam yolcu sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine göre %14 arttı ve 10,7 milyon oldu.

Arz edilen koltuk sayısı %17 arttı. Yolcu doluluk oranı ise 1,1 puan gerileme ile %86,4’e düştü.

2025 yılının ilk yarısında ise satış gelirleri %41 artışla 62 milyar TL’ye yükseldi.

İlk çeyrekte zarar açıklayan PGSUS’ta, ilk yarı kârı ise 2 milyar 498 milyon TL olarak gerçekleşti.

PGSUS HİSSE FİYAT

PGSUS hissesi 13 Ağustos işlemlerinde 257,00 TL’den kapanış yaptı.

Yıllık getiri %9,13 olarak gerçekleşti.

Son 1 yıllık dönemde PGSUS en düşük 207,30 TL ve en yüksek 287,25 TL seviyesini gördü.

Son fiyata göre F/K oranı 8,41 ve PD/DD oranı ise 1,32 olarak gerçekleşti.

PGSUS HEDEF FİYAT 2025

Bilançonun açıklanmasının ardından Pegasus Hava Yolları (ASELS) hissesi için 10 aracı kurumdan, gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

Vakıf Yatırım: 416,00 TL

416,00 TL İntegral Yatırım: 384,00 TL

384,00 TL Garanti Yatırım: 382,00 TL

382,00 TL ICBC Yatırım: 375,00 TL

375,00 TL Ak Yatırım: 375,00 TL

375,00 TL Şeker Yatırım: 365,60 TL

365,60 TL Deniz Yatırım: 362,50 TL

362,50 TL Yapı Kredi Yatırım: 356,0 TL 0

356,0 TL 0 Gedik Yatırım: 355,00 TL

355,00 TL İş Yatırım: 335,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.