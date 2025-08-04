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Sabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sabiha Gökçen&#039;den birçok alanda rekor üstüne rekor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 3 Ağustos Pazar günü toplam uçuş ve yolcu sayısı başta olmak üzere birçok alanda 8 rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanının en yoğun gününde toplam 158 bin 678 misafire hizmet verildi. Toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen ve giden uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor kırıldı.

Sabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekor - 1. Resim

DIŞ HATLAR GELEN YOLCU SAYISI 45 BİN 715

3 Ağustos 2025 tarihinde yurt dışı uçuş verilerinde en son 27 Temmuz'da ulaşılan rekorlar yenilendi. Buna göre dış hatlar gelen yolcu sayısı 44 bin 446'dan 45 bin 715'e, uçuş sayısı da 237'den 244'e yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı ise 43 bin 499'dan 45 bine çıktı.

Böylece 27 Temmuz'da 87 bin 945 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 90 bin 715'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475'ten 493'e yükseldi. Toplam uçuş sayısı ise 840 olarak kayıtlara geçti.

Sabiha Gökçen'den birçok alanda rekor üstüne rekor - 2. Resim

YOLCU AKIŞINI İYİLEŞTİRME PROJESİ

Her geçen gün yolcu sayısını artıran ISG, geçtiğimiz yıl yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" sayesinde yolculara konforlu ve rahat bir seyahat deneyimi sunuyor.

Terminalde mevcut yolcu trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen bir dizi yenileme çalışması sonucunda güvenlik ve pasaport süreçlerinde yapılan teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara daha hızlı bir deneyim sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, sürekli iyileşen hizmet kalitesiyle yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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