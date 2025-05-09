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"Şaka amaçlı video çektim" demişti! İşte Murat Övüç için istenen ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında geçtiğimiz aylarda uçakta başörtüsü takarak çektiği videoya ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Murat Övüç hakkında uçakta başörtüsü ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

"PAYLAŞIMI BİRÇOK HESAP TARAFINDAN PAYLAŞILDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede, şüpheli Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Murat Övüç'ün ifadesine de yer verilen iddianamede; şüphelinin, hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç’ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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