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Sakarya'da kritik saatler! Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ferahlamak için arkadaşlarıyla denize girdikten kısa bir süre içinde gözden kaybolan 19 yaşındaki genç hala bulunamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığının, polis ile AFAD'ın arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sakarya'nın Karasu'da arkadaşlarıyla beraber denize giren bir genç kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Henüz yaşam belirtisine rastlanmazken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 botun su yüzeyinden, dalgıçların su altından ve 1 helikopterin havadan katıldığı aramalara, karadan da polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya'da kritik saatler! Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu - 1. Resim

120 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMA VAR

Karasu sahili 32 Evler mevkisinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan yüksekokul öğrencisi Burak Emre Meşe'nin bulunması için başlatılan çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 botun su yüzeyinden, dalgıçların su altından ve 1 helikopterin havadan katıldığı aramalara, karadan da polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek veriyor.

Sakarya'da kritik saatler! Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu - 2. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Toplam 40 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmalara, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) gönüllüleri yardımcı oluyor. Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise sahile kurulan çadırda bekleyişini sürdüren aileyle ilgileniyor.

Sakarya'da kritik saatler! Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu - 3. Resim

KAYMAKAMDAN AİLEYE ZİYARET

Bu arada Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ile çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencinin ailesini ziyaret etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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