Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Salda Gölü'ne yapılan yol eleştirilere neden olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Salda Gölü'ne yapılan yol eleştirilere neden olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Salda Gölü&#039;ne yapılan yol eleştirilere neden olmuştu! Valilik&#039;ten açıklama geldi

Gündem Haberleri

Burdur Valiliği, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne dökülen asfaltla ilgili açıklamada bulundu. Salda Gölü çevresinde yeni bir asfalt yol açılmadığını belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" denildi.

Burdur'da bulunan Salda Golü, rengi nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılıyor. Görsel bir şölen sunan gölün son yıllarda popülerliği artarken, golün etrafına dökülen asfalt tartışmalara neden oldu. Eleştirilerin ardından bir açıklama yapan Burdur Valiliği, yeni bir yol çalışması olmadığını var olan yolun yenilendiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle: 

"Bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. 

Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. 

"YALAN PAYLAŞIMLARI DİKAKT ALMAYIN"

Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak 'paylaşımlı bisiklet yolu' olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Japon arkeolog buldu: Tam 3.300 yıllık, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyorBakan Özhaseki'den vatandaşları sevindirecek haber! Denize erişimi engelleyen kaçak yapılaşmalara karşı harekete geçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramda korkunç cinayet: Tartışma kanlı bitti, 2 kişi canından oldu - GündemBayramda korkunç cinayet: Tartışma kanlı bittiAdana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanık için 15 yıl hapis cezası istendi - Gündemİşte FETÖ'nün 'ev abisi' için istenen ceza'Yer6' isimli programında Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'le ilgili ifadeler büyük tepki çekmişti... Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı - GündemDiamond Tema hakkında yakalama kararı!Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Otomobil bagajında kurbanlık keçi... - GündemAntalya'da şaşkına çeviren görüntü!Bakan Özhaseki'den vatandaşları sevindirecek haber! Denize erişimi engelleyen kaçak yapılaşmalara karşı harekete geçildi - Gündem"Şikayetler üzerine harekete geçtik"Tatilciler akın akın İzmir Çeşme'ye geliyor! 4 günde 150 bin araç 1 milyon turist - GündemTuristik bölgede nüfus patlaması
Sonraki Haber Yükleniyor...