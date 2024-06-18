Salda Gölü'ne yapılan yol eleştirilere neden olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

Burdur Valiliği, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne dökülen asfaltla ilgili açıklamada bulundu. Salda Gölü çevresinde yeni bir asfalt yol açılmadığını belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" denildi.

Burdur'da bulunan Salda Golü, rengi nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılıyor. Görsel bir şölen sunan gölün son yıllarda popülerliği artarken, golün etrafına dökülen asfalt tartışmalara neden oldu. Eleştirilerin ardından bir açıklama yapan Burdur Valiliği, yeni bir yol çalışması olmadığını var olan yolun yenilendiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir.

Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir.

"YALAN PAYLAŞIMLARI DİKAKT ALMAYIN"

Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak 'paylaşımlı bisiklet yolu' olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."