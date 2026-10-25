Samsun'da 91 yaşındaki hastaya darp iddiasına soruşturma! Hemşire serbest bırakıldı
Sinop'ta palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındakinin hemşire tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan hemşire serbest bırakılırken, İl Sağlık Müdürlüğü adli ve idari incelemenin sürdüğünü belirtti.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğü iddiasında bulundu.
HEMŞİRE SERBEST BIRAKILDI
Hasta yakınlarının şikayeti üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hemşire E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B. tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
YÜZÜNDE YARALAR BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören bir hastamızın yüzünde yaraların bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir.