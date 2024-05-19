Şehidin emaneti! Ondan geriye kalan ve iki valize sığan eşya

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, uğurlanırken hüzünlü görüntüler ortaya çıktı.

Irak’ta görevli Sözleşmeli Onbaşı Recep Kavala, silah kazası sonucu şehit düştü. Şehidimizin naaşı Şırnak’tan Erzurum’a gönderilirken, ondan geriye kalan ve iki valize sığan özel eşyaları da ailesine teslim edilmek üzere pistte bekliyordu.

Kuzey Irak’taki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın (26) cenazesi memleketi Erzurum’a gönderildi.

Merhum için Hınıs ilçesi Bellitaş köyü meydanında askerî tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabala’nın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.