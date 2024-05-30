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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beylikdüzü, Yangın, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu’nda seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Araç vatandaşların yardımıyla söndürülürken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bugün saat 16.10 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu, Esenyurt 34 EPY 586 plakalı binek araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtaki dumanlar aleve dönerken sürücü ve yanındaki kişi aşağıya indi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Alevler kısa sürede otomobilin büyük bölümünü sardı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ise soğutma çalışması yaptı. Bölgede yoğun trafik yaşandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı - 1. Resim

"3-4 KEZ PATLAMA OLDU"

Yaşananları anlatan sürücü Faik Çimen, “Yolda yavaş gidiyordum bir anda duman gelmeye başladı. Sağa yanaştım. Ateş çıkmaya başladı. Sağ olsunlar yolda duranlar tüple müdahale etti. O anda 3-4 kez patlamalar oldu araçta. Bir anda yandı araba” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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