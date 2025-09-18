Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Seyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler

Seyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da seyir halindeki mikser, yola beton döktü. O anları kayıt altına alan vatandaşlar "Şaşkınlıkla izledik" derken polis ekipleri, yola beton döken mikser 2 bin 71 TL para cezası uyguladı.

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan mikser, trafikte beklediği esnada yola beton döktü. Mikserden yola beton döküldüğünü fark eden diğer araç sürücüleri duruma tepki göstererek o anları kayıt altına aldı.

2 BİN TL CEZA KESTİLER

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler ardından tespit edilen miksere, 2 bin 72 TL idari para cezası uygulandı.

Seyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler - 1. Resim

"ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK"

Beton mikserinin bir anda trafikteyken yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Trafikte araçlar sıkışık haldeyken beton mikserinden aninde yola beton döküldü. O anları şaşkınlıkla izledik. Beton mikseri sürücülerin bu konularda daha hassas olmalarını istiyoruz. Çünkü bu yollar diğer araç sürücüleri içinde temiz olması gerekiyor. Yola dökülen betonlar motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturuyor. Beton mikserin kovalarının kapalı olarak trafiğe çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

