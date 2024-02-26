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    • Haberler > Gündem > Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seferi yaptı

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seferi yaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sirkeci, Tren, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı 11 yıl sonra yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö treninin ilk seferini yaptı. Açılış töreninde ise önce İBB adayı Murat Kurum, sonra da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuştu.

    Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seferi yaptı - 1. Resim

    11 YIL SONRA YENİDEN FAALİYETTE

    11 yıl sonra tekrar faaliyete geçirilen hat, Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Sirkeci'de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme'ye hareket etti.

    Erdoğan'a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. İlk seferini gerçekleştiren tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı. Erdoğan, trenden indikten sonra hattın resmi açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

    Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açılıyor - 1. Resim

    KURUM: KAYIP YILLARIN HESABINI SORACAĞIZ

    İBB Başkan Adayı Murat Kurum törende "Şimdi biz de onlar yapamaz, Murat Kurum yapar diyerek bizleri onurlandıran ve sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımızın huzurunda halkımızda İstanbul’umuza söz veriyoruz. Biz sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz. 2019’dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine beton dökenlerin dönemini 31 Mart akşamı bitireceğiz. 

    Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız. İstanbul’umuzu 1 Nisan’dan itibaren orada milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımları ile buluşturacağız. Ne mutlu ki bu yiğitlere, ne mutlu güzel adamlara, ne mutlu eser adamlarına diyorum. İnşallah biz de 1 Nisan’dan sonra hedeflerimize aynı şuurla, aynı derle koşacağız, ne yapıyorsak İstanbul’un kadınları ile gençleri ile birlikte yapacağız. Bugün bu alanı dolduran değerli kardeşlerimizle birlikte yapacağız. 5 yıldır ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul’umuzu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız." dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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