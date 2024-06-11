Sivas'ta insana ait kafatası bulundu! Ekipler bir ihtimal üzerinde duruyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 16:34 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 16:37 - Güncelleme:

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Arazide dolaşan çoban bir insana ait kafatası buldu. Durum hemen ekiplere bildirilirken, kafatasının 15 gün önce trafik kazası geçiren bir vatandaşa ait olabileceği düşünülüyor.