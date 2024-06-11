Sivas'ta insana ait kafatası bulundu! Ekipler bir ihtimal üzerinde duruyor
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Arazide dolaşan çoban bir insana ait kafatası buldu. Durum hemen ekiplere bildirilirken, kafatasının 15 gün önce trafik kazası geçiren bir vatandaşa ait olabileceği düşünülüyor.
Sivas'ın Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir çoban arazide dolaştığı sırada insan kafatası buldu. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TRAFİK KAZASI GEÇİREN VATANDAŞA AİT OLABİLİR
Kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu düşünülen kafatasının ilçede 15 gün önce trafik kazası geçirip kaybolan E.K’ye ait olabileceği üzerine duruluyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı