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Sivas'ta insana ait kafatası bulundu! Ekipler bir ihtimal üzerinde duruyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta insana ait kafatası bulundu! Ekipler bir ihtimal üzerinde duruyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Arazide dolaşan çoban bir insana ait kafatası buldu. Durum hemen ekiplere bildirilirken, kafatasının 15 gün önce trafik kazası geçiren bir vatandaşa ait olabileceği düşünülüyor. 

Sivas'ın Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir çoban arazide dolaştığı sırada insan kafatası buldu. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sivas'ta insana ait kafatası bulundu! Ekipler bir ihtimal üzerinde duruyor - 1. Resim

TRAFİK KAZASI GEÇİREN VATANDAŞA AİT OLABİLİR 

Kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu düşünülen kafatasının ilçede 15 gün önce trafik kazası geçirip kaybolan E.K’ye ait olabileceği üzerine duruluyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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