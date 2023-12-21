Siverek'te zehirlenen 155 öğrenci hastaneye kaldırıldı, kaymakamdan açıklama geldi

21 Aralık 2023 19:23 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:37

Siverek'te yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 155 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

155 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Bunun üzerine ilk belirlemelere göre 155 öğrenci, ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Resimdeki Siverek Kaymakamı Musa Aydemir

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Basında yer alan ‘Şanlıurfa’da 145 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi’ başlıklı haber ile ilgili olarak ilçemize bağlı Çıkrık Mahallesi Orhan İkralı İlkokulu ve Hamit İris Ortaokulunda bulunan 155 öğrencimizin yedikleri yemekten etkilenmesi üzerine öğrencilerimiz sağlık ekiplerimizce Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış ve gerekli tedavileri başlamış olup, hayati tehlikesi olan öğrencimiz bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem adli ve hem idari tahkikat başlamış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti. Siverek Devlet Hastanesine gelen Kaymakam Musa Aydemir, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Aileler ile görüşen Aydemir, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.