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Soba yakmaya çalışıyorlardı, piknik tüpü bomba gibi patladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Soba yakmaya çalışıyorlardı, piknik tüpü bomba gibi patladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, piknik tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlama sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Ali ve Ümmühan Sil çiftinin evinde sobayı yakmaya çalıştıkları sırada patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ümmühan Sil, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın mutfaktaki piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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