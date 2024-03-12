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Sokak köpekleri kurt gibi olmaya başladı! Çözüm kısırlaştırmada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sokak köpekleri kurt gibi olmaya başladı! Çözüm kısırlaştırmada

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, sevgi görüp sokağa atılan köpeklerin, zamanla kurt özellikleri taşımaya başlayarak birçok tehlikeye yol açabileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ 

Türkiye’de başıboş köpek probleminin sebep olduğu saldırılar her geçen gün artarken uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız ise yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Yıldız, toplumda ciddi bir problem hâline gelen ve sürüler hâlinde gezerek dehşet saçan sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladığını açıkladı.

Sokak köpeklerinin saldırganlaşmasının sebebinin insanlardan gördükleri şiddet ve dışlanma olduğunu vurgulayan Hüseyin Yıldız, horlanan ve dövülen köpeklerin zamanla kurtlaştığını ve kendi aralarında çeteleşebildiğini söyledi. Yıldız, bu durumun önlenmesi için belediyelere ve devlete büyük görev düştüğünü ve sokak hayvanlarının yabanileşmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

SOKAKTA DEĞİŞİYORLAR

Şehir hayatında yetişip sevgi gördükten sonra bir anda kendini sokakta bulan köpeklerin zamanla kurtlaştığına değinen Yıldız “Tabiata en iyi uyum sağlayan hayvanlar kurtlardır. Özellikle şehir hayatına gıda bulabilmek adına girerler. İnsan eliyle korunaklı bir şekilde büyüyen ve sonra kendini dışarıda sahipsiz bulan bir köpek, savunma refleksleri geliştirebilir ve kurtlaşabilir. Köpeğin hayatını idame ettirebilmsi için yemek bulması ve avlanması gerekmektedir. Bu gerçeklerden dolayı korkunç şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Yabani bir süreç, köpekleşen kurtlara, kurtlaşan köpeklere dönüşebilir” şeklinde konuştu.

Sokak köpekleri kurt gibi olmaya başladı! Çözüm kısırlaştırmada - 1. Resim

ÇÖZÜM KISIRLAŞTIRMADA

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, son dönemde sokak hayvanlarının yaşadığı alanların değişmesi ve aç kalması dolayısıyla saldırganlıklarının arttığını söyledi. Göktürk “Sokaktaki köpek sayısı arttı. Ayrıca köydeki insanların sayısı azaldıkça, oralardaki hayvanların da ilçelere doğru geldiğini görüyoruz. Böyle olunca ilçelerde kalabalık bir köpek nüfusu oluştu. Rekabet, saldırgan olmalarına yol açar. Sonrasında hem diğer köpeklere hem de insanlara zarar verebilirler. Ayrıca kısır değillerse çiftleşme döneminde daha da saldırgan olabilirler, çünkü kısırlaştırma hayvanların sakinleşmesini de sağlar” dedi. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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