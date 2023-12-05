Sosyal medyada algı operasyonuna 15 yıl hapis! Ümit Özdağ'ın dosyası ayrıldı

5 Aralık 2023 21:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 22:13

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: TRT Haber

Sosyal medyada göçmenlere yönelik, ırkçı tutumlar ve nefret söylemleriyle algı operayonuna girişenlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ümit özdağ hakkında toplanan deliller, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyallerin incelenmesinin ardından hazırlanan iddianame kabul edildi.

NEFRET SÖYLEMİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLEN GÖÇMENE DİKKAT ÇEKİLDİ

İddianamede, nefret söyleminin özellikle göçmenlerin yoğun şekilde yaşadıkları bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekildi. Bu bölgelerde asılan ırkçı ve saldırgan yazı ve görsellerin birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak yayıldığı belirtildi. 1 Eylül'de Adana'da başından vurularak öldürülen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D'nin bu paylaşımların kurbanı olduğu da ifade edildi.

15'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerin, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN DOSYASI DİĞERLERİNDEN AYRILDI

Aynı soruşturmaya dahil edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki dosya, suç tarihinde parlamenter sıfatının bulunması sebebiyle ayrıldı.