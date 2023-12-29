Sosyal medyada yardım istemişti! Genç kadını ölümle tehdit eden şahıs yakalandı

29 Aralık 2023 22:17 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 22:20

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan "Ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun" başlıklı video içeriğiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Paylaşımı yapan kişinin H.Y. olduğu belirlendi. Kadının, U.Ç. tarafından telefonla aranarak rahatsız edildiği ve işten atılmasına sebep olduğu tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMASI VARMIŞ

H.Y'nin, videoyu salı günü Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve iki gün sonra paylaştığı anlaşıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında U.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada iki tarafa ait hakaret, özel hayatın gizliliği ve tehdit konularından 3 dosya olduğu ve U.Ç'nin uzaklaştırması bulunduğu ortaya çıktı.

ZANLIYA ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

U.Ç. hakkında 'tehdit', 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'hakaret' suçlarından tahkikat işlemleri başlatıldı. Ayrıca şüpheliye elektronik kelepçe takılmasına kararı verildi.