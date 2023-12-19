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    Spor kulübü başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı! Olayın sebebi ortaya çıktı

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    Spor kulübü başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı! Olayın sebebi ortaya çıktı
    Küçükçekmece

    Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, statta silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ahmet Ulaş hastaneye kaldırılırken, olayın sebebi de ortaya çıktı.

    Küçükçekmece'de sıcak saatler! Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda vuruldu. 

    AHMET ULAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    KAVGANIN SEBEBİ KİRA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

    Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.

    POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

    Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

     

    Anadolu Ajansı
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