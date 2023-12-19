Spor kulübü başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı! Olayın sebebi ortaya çıktı
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Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, statta silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Ahmet Ulaş hastaneye kaldırılırken, olayın sebebi de ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de sıcak saatler! Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda vuruldu.
AHMET ULAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAVGANIN SEBEBİ KİRA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI
Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı