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Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak
Ehliyet Yenileme, Karayolları Trafik Kanunu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Peki ehliyetleri değiştirme süreci nasıl işliyor? İşte detaylar...

Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. 

SÜRE YIL SONUNDA DOLUYOR

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Geçerliliğini yitiren eski tip ehliyetle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak - 1. Resim

NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek.

Başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak - 2. Resim

HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, bu belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek.

Başvurudan önce verilen değerli kağıt bedeli, vergi dairesi müdürlüklerine, "https://dijital.gib.gov.tr/" internet adresinden sanal POS uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması isteniyor.

2 lira olan vakıf payı ise vergi dairelerinden veya 'https://dijital.gib.gov.tr/' adresinden tahsil edilmiyor.

Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak - 3. Resim

GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLECEK

Sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri kendileri ulaşana kadar geçen sürede nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araçlarını kullanabiliyor.

Sürücüler dikkat, süre doluyor! Sakın son güne bırakmayın, geçersiz olacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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