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Tansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tansu Çiller oyunu İstanbul&#039;da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanmasının ardından sandık görevlileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Çiller, ‘’Biz birlikte, kardeşçe, bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede Eski Başbakan Tansu Çiller de oyunu kullanmak üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu’na geldi.

Tansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım - 1. Resim

Burada oy vereceği sınıfa giren Çiller, kabinde oyunu kullandıktan sonra 2364 numaralı sandığın başına geldi. Zarfın kalınlığından ötürü sandığa atmakta güçlük çeken Çiller, çok sürmeden zarfı atarak oy kullanma işlemini tamamladı.

Tansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım - 2. Resim

Daha sonra sandık görevlileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım - 3. Resim

"UMUYORUM Kİ BU YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLUR"

Oy kullanmasının ardından okul önünde basın mensuplarına konuşan yapan Çiller, ‘’Demokrasi bizim için her zaman bir şölenle, seçimle taçlandırılır. Bugün yine bunu yaşıyoruz, mutlu bir gün bu açıdan. Umuyorum ki bu yeni bir dönemin başlangıcı olur. Bu dönemde elbette siyasi görüş farklılıkları her zaman olacaktır ülkemizde, bu demokrasinin zenginliği ama unutmayalım ki biz birlikte, kardeşçe, bir olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu gücü kaybetmemek lazım. Tekrar ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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