Haberler > Gündem > Tarih belli oldu! İstanbul dahil tüm yurtta hava değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneşli günlerin ardından serinlik kapıda... 24 Eylül 2025 itibarıyla yurt genelinde yağış beklenmese de perşembeden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası sıcaklıkları düşürecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 20 derecenin altına inecek. İşte detaylar...

Bir süredir yağışlı seyreden hava yerini güneşe bırakıyor, sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Meteoroloji 24 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün yurt genelinde hiçbir kentte yağış beklenmiyor ancak yarından itibaren işler değişiyor. Sıcaklıklar düşecek, serin hava dalgası sağanağı da beraberinde getirecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GERİ GELİYOR

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren yerini serin havaya bırakacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Perşembe akşamından itibaren Balkanlar üzerinden yurdumuza serin ve yer yer yağışlı hava dalgası gelecek. İstanbul'da sıcaklık pazar günü gündüz bile 20 dereceyi geçemeyecek. Gece ise 14 derecelere düşeceğiz.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapılacağı öngörülüyor" ifadesine yer verildi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

