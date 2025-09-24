Tarih belli oldu! İstanbul dahil tüm yurtta hava değişiyor
Güneşli günlerin ardından serinlik kapıda... 24 Eylül 2025 itibarıyla yurt genelinde yağış beklenmese de perşembeden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası sıcaklıkları düşürecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 20 derecenin altına inecek. İşte detaylar...
Bir süredir yağışlı seyreden hava yerini güneşe bırakıyor, sıcaklıklar yeniden mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Meteoroloji 24 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün yurt genelinde hiçbir kentte yağış beklenmiyor ancak yarından itibaren işler değişiyor. Sıcaklıklar düşecek, serin hava dalgası sağanağı da beraberinde getirecek. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GERİ GELİYOR
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren yerini serin havaya bırakacağı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Perşembe akşamından itibaren Balkanlar üzerinden yurdumuza serin ve yer yer yağışlı hava dalgası gelecek. İstanbul'da sıcaklık pazar günü gündüz bile 20 dereceyi geçemeyecek. Gece ise 14 derecelere düşeceğiz.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26 derecede seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapılacağı öngörülüyor" ifadesine yer verildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
