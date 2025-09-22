Meteoroloji son raporunu paylaştı: Soğuk ve yağmura mola, sıcaklıklar artıyor

Geçtiğimiz hafta başta Karadeniz olmak üzere yurt genelinde soğuk ve sağanak zor anlar yaşattı. Özellikle Doğu Karadeniz'de aşırı yağış nedeniyle köprüler, yollar çöktü, evleri su bastı... Meteoroloji'nin yeni raporu kötü geçen haftanın ardından yüzleri güldürecek.

Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SOĞUK CUMA GÜNÜ YENİDEN KAPIDA

Perşembe günü itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağış yeniden görülecek. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların tekrar düşmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK İL

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.

Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.