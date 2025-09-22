Meteoroloji son raporunu paylaştı: Soğuk ve yağmura mola, sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre, soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hava sıcaklıklarının 5 derece artması beklenirken, Karadeniz'deki yağışlar etkisini kaybedecek. Ancak cuma günü, sıcaklıkların tekrar düşmesi öngörülüyor.
Geçtiğimiz hafta başta Karadeniz olmak üzere yurt genelinde soğuk ve sağanak zor anlar yaşattı. Özellikle Doğu Karadeniz'de aşırı yağış nedeniyle köprüler, yollar çöktü, evleri su bastı... Meteoroloji'nin yeni raporu kötü geçen haftanın ardından yüzleri güldürecek.
Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SOĞUK CUMA GÜNÜ YENİDEN KAPIDA
Perşembe günü itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağış yeniden görülecek. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların tekrar düşmesi bekleniyor.
3 BÜYÜK İL
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.
Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.