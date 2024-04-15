Tatil bitti, trafik çilesi geri döndü: İstanbul 'kaldığı yerden' devam ediyor...
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik kimi noktalarda durma noktasına geldi. Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla olduğu görüldü.
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası İstanbul'da ilk mesai başladı. Trafik çilesinin geri döndüğü mega kentte bazı noktalar kilitlendi.
Saat 08.57 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak seyretti.
KARAYOLLARINDA SON DURUM
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo tesis çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametindeki banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde Taşucu-Boğsak mevkisindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin il sınırı-Uzundere şehir geçişi yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı tek şeritten devam ediyor.
Bandırma-Biga yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı