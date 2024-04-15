Tatil bitti, trafik çilesi geri döndü: İstanbul 'kaldığı yerden' devam ediyor...

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Nisan 2024 09:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik kimi noktalarda durma noktasına geldi. Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla olduğu görüldü.