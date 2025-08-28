Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz!

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz!

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz!
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün hukukçuları dinledi, Terörsüz Türkiye süreci için Meclis çatısı altında oluşturulacak yasal düzenlemelere ilişkin görüş ve öneriler aldı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Süreçle ilgili bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmaz. Bu konuda hukuk camiasının çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Terörün artık Türkiye’nin gündeminden kaldırılması gerek. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda onların 5-6 senede geldiği yere biz 9 ayda gelmiş bulunuyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz! - 1. Resim

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ise “Devlet artık Kürtçe ile barışmalıdır. Yeni anayasa artık toplumsal bir zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu. Ankara 2 No.lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de anayasal çerçevenin titizlikle korunması olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise gündem dışı yargı bağımsızlığını hedef alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’a tepki göstererek “Bazıları meseleyi tam olarak anlamamış” ifadelerini kullandı. Komisyon bugün de önceki dönem Meclis Başkanlarını dinleyecek.

