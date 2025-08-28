TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç için yasal altyapı kaçınılmaz!

ESMA ALTIN / ANKARA - Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Süreçle ilgili bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmaz. Bu konuda hukuk camiasının çok büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Terörün artık Türkiye’nin gündeminden kaldırılması gerek. Başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyasladığınızda onların 5-6 senede geldiği yere biz 9 ayda gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ise “Devlet artık Kürtçe ile barışmalıdır. Yeni anayasa artık toplumsal bir zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu. Ankara 2 No.lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir de anayasal çerçevenin titizlikle korunması olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise gündem dışı yargı bağımsızlığını hedef alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’a tepki göstererek “Bazıları meseleyi tam olarak anlamamış” ifadelerini kullandı. Komisyon bugün de önceki dönem Meclis Başkanlarını dinleyecek.