İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! İnan Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma

İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! İnan Güney&#039;in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma
İBB'ye yönelik devam eden 'yolsuzluk ve rüşvet' soruşturmaları kapsamında 19 Ağustos'ta tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Güney'in makam odasında el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in makam odasında yapılan aramada el konulan belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

MAKAM ODASINDA BELGELER BULUNMUŞTU 

Soruşturma kapsamında Güney'in makam odasında yapılan aramada emniyet güçlerine teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli bazı ihalelere ilişkin bilgiler içeren belgelere el konulduğu öğrenildi.

İncelenen evrakın bu soruşturma dosyasıyla irtibatlı olmadığı anlaşılırken, söz konusu belgelere ilişkin yeni soruşturma başlatıldı.

