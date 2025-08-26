AK Parti'den istifa eden avukat Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Avukat Mücahit Birinci'nin İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bir şüpheli ile görüşmesine ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı.

Birinci ifadesinde, "Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim, tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı. Soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, ‘şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve ifade vermişti. Birinci, savcılık ifadesinin ardından ‘yurt dışına çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Avukat Birinci, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Mücahit Birinci'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Birinci ifadesinde, "Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce bir avukat arkadaşım Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan cezaevine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Murat Kapki vekaletname çıkarttı. 31 Temmuz günü özel aracımla Tekirdağ 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi. Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı" dedi.

"KENDİSİNDEN 2 MİLYON DOLAR PARA İSTEMEDİM"

Birinci, ifadesinin devamında, "Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığını yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. 5 Ağustos günü Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten cezaevi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye ‘sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğim şeklinde de bir söz vermedim. Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevi ziyaretine gittim. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleki ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım. Bir şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bu şikayetin sıradan avukatlık faaliyetiyken siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.