Mücahit Birinci ifadeye çağrıldı! AK Parti'den istifa etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmmaoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüştüğü iddia edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel iddialarını kamuoyuna açıklarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Gelişmelerin ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıklayarak, "Gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum." demişti.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesinin ardından Birinci bugün ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklaması:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“