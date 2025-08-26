Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terörsüz Türkiye' çıkışı: Bu sefer başaramayacaklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Birlik mesajını konuşmasında sık sık tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde kısa zamanda mesafe kat edildiğini dile getirdi.

Barış sürecinde tuzakların, sabotajların artacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Ayrılıktan çıkar devşirenler bu kez kazanamayacak" dedi.

"GÜÇLÜ İRADE BUGÜN BURADA"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum.

Dünyaya 'Biz buradayız, kıyamete kadar burada olacağız' mesajını verdiğimiz 954. yılı mübarek olsun.

Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan güçlü irade buradadır. Türk, Kürt, Arap kurucu irade bugün burada.

Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen Türkiye'de yaşıyoruz.

Kim ne derse desin milletimize yakışan tavır neyse onu yapıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarını yıkmak için Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede mesafe katettik. Sürecin kundaklama çabalarına rağmen çalışmalarımız titizlikle sürdürülüyor.

"YABANCI PATRON ARAYANLAR KAYBEDECEK"

Kimin sürece samimiyetle destek verdiği milletimiz tarafından not ediliyor. Şurası bir gerçek ki Türkiye terör meselesini tamamen çözmeye çalışırken engellemeye çalışanlar olacaktır. Kimi zaman yurt içi ve yurt dışı ajanlarıyla yapacaklar... Umut havasının önünde bu defa duramayacaklar.

Kendine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Ayrılıktan çıkar devşirenler bu kez kazanamayacak.

"YÖNÜNÜ ANKARA'YA DÖNEN KAZANIR"

Kılıç kınından çıkarsa kelama ve kaleme yer kalmaz. Yönünü Ankara'ya Şam'a dönen kazanır. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Bu coğrafyada kıyamete kadar hep yan yana yaşayacağız. Unutmayın Malazgirt'te olacağız!

Türkiye Yüzyılını, terörsüz Türkiye'yi ardından terörsüz bölgeyi el birliği ile gerçeğe dönüştüreceğiz.