Erdoğan, CHP'li belediyeleri hatırlattı: Muhterisler için deniz bitti

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP’li belediyelere yönelik devam eden ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmalarını hatırlatarak “Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

GAZZE İÇİN İLAVE ADIM

Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail’in bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği vahşi saldırıda 5’i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükûmeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze’deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağımız ilave adımları değerlendirdik.

TL’YE GÜVEN ARTIYOR

Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. İç ve dış borçlanma maliyetleri düşerken, Türk lirasına olan güven de hızla yükseliyor. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda, ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizmde ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık. Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için deniz bitmiştir.

ÇİFTÇİLERE DESTEK MESAJI

İklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla daha sık yüzleşiyoruz. Nisan ayında zirai don hadisesi yaşadık. Maalesef birçok üreticimiz bundan olumsuz etkilendi. 23 milyar lira hasar tazminatı oluştu. 7 milyar lira ödedik. 16 milyar lirayı da kasım ayına kadar ödemeyi planlıyoruz. Sigortası olmayanların da zararını karşılayacağız. 23,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız. 46 milyar lira desteği kasım ayına kadar yatıracağız. Çiftçilerimizi Tarsim sigortası yapmaya davet ediyorum.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ

5 bin 473 yangının 4 bin 195’i 1 Haziran’dan sonra oldu. Yangın ile mücadelede filomuz güçlü. mücadelede parmakla gösterilecek noktadayız. Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncüyüz.

ONLAR KUM TORBASI DEĞİL

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir. Emekleriyle, mücadeleleriyle, sayısız başarılarıyla gurbeti sılaya dönüştüren bu kardeşlerimizin ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyiz.