Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Adalet Bakanlığı&#039;ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yolsuzluk, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Adalet Bakanlığı,Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde görüştüğü, bu görüşmenin bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer aldığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaların bazı basın yayın organları ve sosyal medya aracılığıyla öğrenildiğini belirterek, Kapki ile Birinci'nin cezaevindeki görüşme süreci ve içeriğine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı

