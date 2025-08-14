Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Türkiye siyasetinin ve hukuk camiasının tanınan isimlerinden Mücahit Birinci, hem avukatlık kariyeri hem de aktif siyasi çalışmalarıyla kamuoyunda dikkat çekiyor. Babası ünlü tarihçi Yavuz Bahadıroğlu olan Birinci, medyada yaptığı yorumlar ve yazdığı köşe yazılarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Hukukçu, yazar ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Mücahit Birinci, Türkiye’de hem avukatlık mesleğinde hem de siyaset arenasında aktif rol oynuyor.

Babası Yavuz Bahadıroğlu’nun izinden giden Birinci, ekranlardaki yorumları ve yazılarıyla kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? 

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - 1. Resim

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci Türkiye’nin hukuk ve siyaset alanlarında tanınan bir isimdir. 1974 yılında dünyaya gelen Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. Babasının gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla tanınmakta.

Hukuk eğitimi aldıktan sonra avukatlık mesleğine başlayan Birinci, aynı zamanda medya ve yazarlık çalışmalarında da aktif olarak yer almaktadır.

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - 2. Resim

MÜCAHİT BİRİNCİ NE İŞ YAPIYOR?

Mücahit Birinci avukat olarak mesleki kariyerine devam ederken, siyaset ve sivil toplum alanlarında da faaliyet göstermektedir. AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde görev aldı.

Medyada siyasi yorum ve analizler yapmanın yanı sıra, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergilerde köşe yazıları kaleme almaktadır. Ayrıca Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği ve Demokrat Hukukçular Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol üstlenmektedir.

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - 3. Resim

MÜCAHİT BİRİNCİ KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Mücahit Birinci  51 yaşındadır. Hem mesleki hem de sosyal çalışmalarını sürdüren Birinci, yılların tecrübesiyle hukuk ve siyaset alanlarında öne çıkmaktadır.

Mücahit Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - 4. Resim

MÜCAHİT BİRİNCİ NERELİ?

Rizeli olduğu bilinen Mücahit Birinci, eğitim ve meslek hayatının büyük kısmını İstanbul’da sürdürmüştür. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

