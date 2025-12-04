Prof. Dr. Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü olması üzerine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Fatma Deniz kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki rektörlük seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oy alarak mevcut rektör Prof. Geraldine Rauch’un 18 oyda kaldığı yarışı açık farkla kazandı.

Uluslararası akademik camiada büyük bir başarıya imza atan Fatma Deniz, Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü seçilmesi üzerine hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

FATMA DENİZ KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Deniz, 11 Haziran 1983 yılında Münih'te doğdu. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Prof. Dr. Fatma Deniz; Bursa Kız Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Münih Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi eğitimi aldı.

Deniz, Caltech’te yüksek lisansını tamamladı, TU Berlin ve BCCN iş birliğiyle doktorasını yaptı, UC Berkeley’de yıllarca araştırmalar yürüttü.

Fatma Deniz, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla kariyerine devam ederek TU Berlin’de dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü Prof. Dr. Deniz, dört yıllık yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak.

