Sosyal medyadan duyurdu! Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

Avukat Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Birinci, istifa sebebi ile ilgili "Gördüğüm lüzum üzerine" ifadelerini kullandı.

Birinci'nin paylaşımı şu şekilde:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir.

Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.

Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.

Vesselam."