Murat Kapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı 

Murat Kapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı 

Murat Kapki&#039;nin ifadeleri Özgür Özel&#039;i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı 
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye ilişkin iddiaları, Kapki'nin savcılık ifadeleri ile çöktü. Kapki'nin ifadelerinde Özel'in iddia ettiğinin aksine 'gazetecilere veya herhangi birine para verileceğine' dair bir beyanı olmadığı ortaya çıktı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye, 1,5 sayfalık ifade tutanağını imzalatmaya çalıştığını iddia eti. 

Murat Kapki’nin avukatı Mücahit Birinci hakkında 'rüşvet ve baskı' iddialarında bulunan Özel, süreci yürüten savcı ve hakimlerin yanı sıra soruşturmayla ilgili kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri de hedef alarak, soruşturmadan maddi kazanç sağlandığını ileri sürdü. 

Murat Kapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı  - 1. Resim

GAZETECİLERE YÖNELİK PARA İDDİALARINI KAPKİ'NİN İFADELERİ ÇÜRÜTTÜ 

Özel, Birinci’nin Kapki’ye 'medyadaki eli ayağı olma' vaadinde bulunduğunu ve iktidara yakın gazeteciler Fuat Uğur, Nedim Şener ve Cem Küçük’le ilgili olumsuz yayınları durduracağını söylediğini iddia etti.

Murat Kapki'nin savcılık ifadeleri CHP lideri Özel'in iddialarını çürüttü. Kapki'nin ifadesinde bu yönde bir beyan yer almadığı ortaya çıktı. 

Kapki, Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün kendisi hakkında olumsuz yazılar yazdığını Birinci’ye aktardığını, Birinci’nin ise bu durumu tersine çevirmeyi vaat ettiğini söyledi. Ancak Kapki, kendisinden gazetecilere veya herhangi birine para verileceğine dair kendisine bir söz söylenmediğini vurguladı.

Murat Kapki'nin ifadeleri Özgür Özel'i yalanladı! Gerçekler bambaşka çıktı  - 2. Resim

HAKİM VE SAVCILARA PARA İDDİASI DA YOK

Öte yandan Kapki, Birinci’nin herhangi bir hâkim veya savcıyla para karşılığı ilişki kuracağına dair de açık bir beyanının bulunmadığını belirtti.

"DİLEKÇEMİN SİYASİ MERCİLERE NASIL ULAŞTIĞINI BİLMİYORUM"

Kapki, 5 Ağustos 2025’te noter aracılığıyla Birinci’yi vekillikten azlettiğini, ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğunu ifade etti.

El yazısıyla hazırladığı dilekçenin nasıl medyaya veya siyasi partilere ulaştığını ise bilmediğini söyledi.

Kapki’nin ifadesinde çelişkiler bununla da kalmadı.

Kapki, daha önce tanımadığını belirttiği Birinci’ye 29 Temmuz 2025’te vekaleti hangi aracılar ve hangi maksatla verildiğinin de anlaşılmadığı öğrenildi.

MURAT KAPKİ’NİN DİLEKÇESİNE YETKİSİZLİK KARARI!

Adli makamlar, Murat Kapki’nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesine ilişkin yetkisizlik kararının 13 Ağustos tarihinde yazıldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olduğunu bildirdi.

