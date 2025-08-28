Ameliyat için 10 milyon bıçak parası! Aralarında profesör ve doçent doktorlar da var

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - İstanbul merkezli üç ilde yürütülen “bıçak parası” soruşturmasında 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. Şüpheliler arasında bir profesör, bir doçent ve üç doktorun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan yaklaşık 50 şikâyet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin “bağış” adı altında yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hastane odalarına kamera sistemi yerleştirerek delil topladı. Göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S’nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, hasta ve yakınlarından tıbbi işlemlerin hızlandırılması ya da medikal malzeme temini bahanesiyle para talep ettikleri belirlendi.

İddianamede, şüphelilerin hastaları bazı özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri, patoloji işlemlerini yüksek bedellerle özel laboratuvarlara yaptırmaya zorladıkları ve elde ettikleri paraları yakınları adına açılan banka hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. Çetenin hesaplarında 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.