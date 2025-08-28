21 bin kişi üzerinde yapılan büyük araştırmanın sonucu: Zayıf olanlar da kalp krizi riski altında

ZİYNETİ KOCABIYIK - Obezite kalp ve damar sağlığı için en önemli risk faktörlerinden biri. Bilimsel çalışmalar aşırı kilolu veya obez kişilerin, normal kilolulara kıyasla kalp hastalığı riskinin yaklaşık 2 kat fazla olduğunu gösteriyor. Peki zayıf olmak sizi kalp krizinden koruyor mu? Kesinlikle hayır. 21 bin kişi üzerinde yapılan ve European Heart Journal 2025 Ağustos’ta yayınlanan büyük bir araştırma, zayıf insanların bile “gizli yağların” kalbin yaşlanmasını hızlandırması yüzünden ölümcül kalp krizi riski altında olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın sonuçlarını gazetemiz için değerlendiren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir “Tehlikeli yağ (gizli yağ) visseral yağ olarak bilinen tür vücudun derinliklerinde birikir; karaciğer, mide ve bağırsakların etrafını sarar. Gözle görülüp sıkıştırılabilen yağdan farklı olarak dışarıdan görünmez; bu da zayıf görünen birçok kişinin aslında zararlı miktarlarda yağ taşıyabileceği anlamına gelir. Yakın zamanda yapılan araştırmada 21 binden fazla kişiden elde edilen veriler analiz edildi. Kalp ve damarların detaylı taramaları yapay zekâ ile değerlendirildi; sertleşme veya iltihaplanma gibi yaşlanma belirtileri araştırıldı. Ve yüksek visseral yağa sahip olanların kalp ve damarlarının daha hızlı yaşlandığına dair belirtiler gösterildi. Kan testleri bu yağ türünün vücutta yaygın iltihaplanmayı tetiklediğini ortaya koydu. Bu süreç uzun zamandır erken yaşlanma ve hastalıklarla ilişkilendiriliyor” dedi.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YANILTABİLİR

Araştırmanın organların etrafına gizlenmiş ‘kötü’ yağın kalbin yaşlanmasını hızlandırdığını gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Özdemir “Ayrıca çalışma BKİ’nin (vücut kitle indeksi) kalp yaşını tahmin etmede iyi bir yöntem olmadığını da gösterdi. Bu, sadece toplam kiloya değil, yağın vücutta nerede depolandığına bakmanın önemini vurguluyor. Aktif olmak önemli, ama gizli yağın fit insanlarda bile zararlı olabileceği görüldü” diye konuştu.

KALBİMİZİN DAMARLARINI DA YAŞLANDIRIYOR

Araştırmanın iç organ yağ seviyeleri yüksek olan kişilerin kalplerinin ve kan damarlarının daha hızlı yaşlandığına dair kanıtlar ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ramazan Özdemir “Kalp ve karaciğer çevresindeki aşırı visseral yağın yüksek tansiyon ve kolesterole yol açabileceğini zaten biliyoruz. Endişe verici olan, bunun kalp ve damarların yaşlanmasını da hızlandırabilmesi. Kadınlardaki tipik yağ dağılımı östrojenle bağlantılı olduğu için, bu hormon kalp yaşlanmasına karşı geliştirilecek gelecekteki tedavilerin anahtarı olabilir. Daha sağlıklı beslenmek ve daha aktif olmak visseral yağ seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir” dedi.

VÜCUT ŞEKLİNİZ KALP SAĞLIĞINIZI BELİRLİYOR

Yağın nerede toplandığının kalp krizi riskini belirmede büyük önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Ramazan Özdemir “Araştırmada göbek çevresinde yağ taşıyan, ‘elma tipi’ vücuda sahip erkeklerin kalbinin çok daha hızlı yaşlandığı görüldü. Buna karşılık, genetik olarak kalça ve uyluk bölgesinde yağ depolamaya eğilimli, ‘armut tipi’ kadınların daha sağlıklı ve genç kalplere sahip olduğu ortaya çıktı. Bu alt vücut yağı, kalp hastalıkları, felç ve tip 2 diyabete karşı da koruyucu olabilir. Araştırmacılar ayrıca menopoz öncesi kadınlarda daha yüksek östrojen seviyelerinin kalp yaşlanmasını yavaşlatmakla ilişkili olduğunu buldu. Bu da hormonun koruyucu bir rol oynayabileceğini düşündürüyor” diye anlattı.