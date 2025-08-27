Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sürpriz oyuncakların gizli tehlikesi! Kumar eğilimine yol açabilir

Sürpriz oyuncakların gizli tehlikesi! Kumar eğilimine yol açabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Sürpriz oyuncakların gizli tehlikesi! Kumar eğilimine yol açabilir
Çocuk, Bez Bebek, Kültürel Miras, Haber
Sağlık Haberleri

Uzmanlar, sürpriz oyuncakların çocuklarda kumar alışkanlığı geliştirebileceğine dikkat çekti, ebeveynlere kültürümüzde de önemli bir yeri olan bez bebekleri sağlıklı bir alternatif olarak önerdi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem, son dönemde çocuklar arasında popülerleşen sürpriz oyuncakların bilinmezlik temelli yapısının, kumar alışkanlığına benzer bir tüketim döngüsü oluşturduğunu söyledi. Her kutudan hangi figürün çıkacağının bilinmemesinin, çocukları istedikleri ürünü bulana kadar sürekli alım yapmaya yönlendirdiğini vurgulayan Erdem, bu durumun oyuncağın kendisinden çok satın alma anındaki hazza odaklanmaya neden olduğunu belirtti.

SÜRPRİZ OYUNCAKLAR ÇOCUKLARDA KUMAR ALIŞKANLIĞINA YOL AÇABİLİR

Erdem, bu sürecin uzun vadede kumara yatkınlık geliştirebileceği uyarısında bulunarak, "Çocuk artık oyuncağın kendisiyle değil, onu satın alırken hissettiği duyguyla ilgileniyor. Bu, zihinde kumara benzer bir mekanizma oluşturuyor" dedi.

BEZ BEBEKLER, GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIYAN ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Geleneksel bez bebeklerin ise yalnızca oynama amacı taşıdığına dikkat çeken Erdem, içeriğinin görünür olması sayesinde tekrarlı alım baskısı oluşturmadığını ifade etti. Bez bebeklerin kültürel mirasla bağ kurma imkânı sunduğunu vurgulayan Erdem, "Bu oyuncaklar modern tüketim dayatmalarının aksine, geçmişin mirasını gelecek kuşaklara aktarmada sağlıklı bir alternatif olabilir" diye konuştu.

Tokat Taşhan'da yöresel ürünler satan Sevgihan Telek ise, son dönemde Labubu gibi sürpriz oyuncaklara olan ilginin arttığını ancak bunun yerine el yapımı bez bebekleri tercih ettirdiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

