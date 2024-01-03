TBMM dilekçe komisyonuna ilginç başvurular... 25 sene evli kalan kadın emekli olsun

3 Ocak 2024 07:49 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 07:52

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi’nin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 15 Kasım 2023’e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 1.453 olurken, erkekler 3 bin 501 dilekçe gönderdi. Komisyona yapılan müracaatların yüzde 90’ı elektronik posta yoluyla, geri kalanları da elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

ALTI AYDA 5 BİN DİLEKÇE

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Konya’da yaşayan M.E. isimli erkek, Komisyona başvurarak, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkân sağlanmasını talep etti. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen cevapta, söz konusu talep için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek “3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanun ile TBMM İç Tüzüğü’nün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi” ifadesi kullanıldı.

NÖBETÇİ CAMİ OLSUN

Başvurular arasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik de birçok talep yer aldı. Ayrıca kripto para piyasasındaki dolandırıcılıkla mücadele edilmesi, gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanması, camilerden günün her saatinde istifade edilebilmesi için her mahallede bir caminin nöbetçi olarak açık kalması, yat sahiplerinden ek MTV talep edilmesi, sokaklarda kutlama organizasyonlarının yapılmaması gibi talepler de dikkati çekti.