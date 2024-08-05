Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Ağustos 2024 16:59 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme:

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı sebebiyle bazı araçlar da zarar gördü.