Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı sebebiyle bazı araçlar da zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, ilçede hasara yol açtı.

Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 1. Resim

FABRİKANIN ÇATISI UÇTU

Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara da zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ’da fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan "ev zencisi" diyerek neyi kastediyor? Cumhurbaşkanı'nın ifadesini, Malcolm X açıklıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den "Kudüs Paktı" çağrısı: Tarihi bir adım olacak - GündemBahçeli'den "Kudüs Paktı" çağrısıKayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular - GündemYıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdularErdoğan "ev zencisi" diyerek neyi kastediyor? Cumhurbaşkanı'nın ifadesini, Malcolm X açıklıyor - GündemErdoğan "ev zencisi" diyerek neyi kastediyor? Cumhurbaşkanı'nın ifadesini, Malcolm X açıklıyorHenüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - GündemHenüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştüCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - GündemCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konularMuş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu! - GündemMuş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...