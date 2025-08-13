Tel Aviv'den itiraf niteliğinde sözler: Erdoğan oyun oynamıyor, İsrail'in hayalini bitiriyor 

DIŞ HABERLER - İsrailli emekli yarbay Amit Yagur, İsrail merkezli Maariv gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki hamlelerini kaleme aldı.

"ERDOĞAN, İSRAİL'İN HAYALİNİ BİTİRİYOR"

“Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail’in yeni Ortadoğu hayalini bitiriyor” başlıklı analizinde Türkiye'nin son dönemde aldığı konumu değerlendiren İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Dairesi Stratejik Bölümü ve Deniz İstihbaratı’nın eski kıdemli yetkilisi Amit Yagur, Ankara’nın Gazze savaşı sürerken bölgesel düzenin temellerini attığını ifade etti.

İsrail'in sadece askeri söylemlere sıkıştığını vurgulayan Yagur, Türkiye’nin yeni ticaret koridorlarıyla İsrail’in hareket alanını daralttığını söyledi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN ALEYHİNE GÜÇLENİYOR"

“İsrail hiçbir zaman ikili oynamayı bilmedi, Türkiye bu konuda en iyilerden. Bir yandan Müslüman Kardeşler ve Hamas’a ev sahipliği yapan, diğer yandan ise ABD ile fırsatlar ve yeni düzen dilinde konuşmayı bilen bir NATO üyesi” sözlerini kullanan Yagur, İsrail’in tehdit senaryoları ile zaman harcadığını Türkiye’nin ise sessizce bölgesel pozisyonunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Analizde "Sonuç, şimdilik, açık: Türkiye, İsrail'in aleyhine güçleniyor" sözleri yer aldı.

İSRAİL'İ DEVRE DIŞI BIRAKAN KORİDOR

İsrail'in IMEC projesinin, Türkiye’nin 'Kuzey Ortadoğu Ekonomik Koridoru' ile engellendiğinin altını çizen Yagur "Hafta sonunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma bu bağlamda esastır ve Türkiye’yi hem Avrupa'ya ekonomik bir çıkış kapısı hem de fırsatlar alanında ABD için istikrarlı ve yardımsever bir müttefik olarak pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın Zengezur Koridorunu resmileştirdiğini ifade eden Yagur, Orta Asya’yı Türkiye’ye bağlayarak Çin’in Kuşak-Yol projesinin de pasif hale getirildiğini belirtti.