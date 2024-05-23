Ticaret Bakanı Bolat'den AB vizesi açıklaması! Görüşmeler yapılıyor

Düzenleyen: Kübra Şenal 23 Mayıs 2024 11:21 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 11:35 - Güncelleme:

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili, "Özellikle vize konusunda sıkıntıların aşılması için görüşüyoruz" dedi.