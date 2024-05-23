Ticaret Bakanı Bolat'den AB vizesi açıklaması! Görüşmeler yapılıyor
Düzenleyen: Kübra Şenal- Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili, "Özellikle vize konusunda sıkıntıların aşılması için görüşüyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bolat'ın açıklamalarında 'AB vize' detayına da yer verdi.
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Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem